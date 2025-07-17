訪日遊客最快突破2000萬人次＝4至6月消費額增長18%

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日本政府觀光局於16日，公布的2025年上半年（1月至6月）訪日外國遊客人數（估計值）為2151萬8100人，以史上最快的速度突破每年2000萬人次。由於春節和櫻花季期間來自中國等地的遊客增加，較去年上半年增長21.0%。另一方面，根據觀光廳表示，4月至6月期間的訪日外國人旅遊消費額（速報值）較2024年同期增長18.0%，達到2兆5250億日圓。

從上半年訪日外國人數按國家/地區分類來看，韓國以7.7%的增長率達到478萬3500人，位居第一。其次是中國，增長五成達到471萬8300人。單獨6月份的數據顯示，訪日人數較去年同期增長7.6%，達到337萬7800人，創下6月單月歷史新高。來自中國、東南亞、歐美配合學校假期來日的人數有所增加，但因社群媒體等傳播日本將發生大災害的謠言，香港遊客數銳減33.4%，僅剩16萬6800人。

4月至6月期間的旅遊消費額創下季度歷史新高。雖然因飯店費用高漲導致住宿費增加等趨勢持續，但購物消費額持平。百貨公司的免稅銷售額大幅下滑。每人平均旅遊支出僅為23萬8693日圓，減少0.1%，顯示出訪日遊客消費出現變化的跡象。

然而，訪日遊客人數和消費額都正以創歷史新高的速度增長。觀光廳長官村田茂樹表示，對於政府設定的2030年訪日遊客數達6000萬人、消費額達15兆日圓的目標，他對達成表示信心，稱「正處於強勁的增長軌道上」。



外國遊客漫步淺草＝5月30日、東京都台東區（法新社時事）

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