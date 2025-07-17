軟銀集團孫正義會長：導入AI代理人讓員工化身「千手觀音」
Newsfrom Japan技術 財經
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
軟銀集團（SBG）會長兼社長孫正義於16日在東京發表演講，宣布將在集團內部大規模導入「AI代理人」（AI agent），讓人工智慧（AI）自主替代人類進行工作和操作。孫正義將這項將研究和談判等業務委託給不知疲倦的AI，並推動大膽業務變革的策略，形容成「每一位員工都將化身為千手觀音」。他還與美國OpenAI的首席執行官進行對談，展現生成式AI的潛在能力。
孫正義表示，他們將導入AI自動生成新AI並使其進化的機制，目標是「年內在集團內部提供10億個代理人」。他指出，不使用AI的人和企業是「自我否定進化」，並呼籲日本也應推進AI的應用，因為日本在這方面落後於其他國家。
在演講中，孫正義與開發生成式AI服務「ChatGPT」的美國OpenAI首席執行官山姆・阿特曼（Sam Altman）透過視訊通話對談，討論AI的未來，並分享安全保障上的風險。
孫正義對AI的軍事應用表達了擔憂，稱「人們因意見和思想差異而爭鬥。AI將會被利用」。阿特曼也表示「擔心AI會被用於戰爭」，對AI可能像核武器一樣增加地緣政治風險表示憂慮。