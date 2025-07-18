東京23區新建公寓價格創歷史新高＝首都圈亦創新高

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不動產經濟研究所於17日公布的2025年上半年（1月至6月）數據顯示，東京23區新建公寓每戶平均價格較去年同期上漲20.4%，達到1億3064萬日圓，創下歷史新高。在土地成本和建築費用飆升的背景下，這已是連續三年平均價格突破1億日圓。首都圈（東京都、神奈川、埼玉、千葉各縣）的平均價格也較去年同期上漲16.7%，達到8958萬日圓，同樣刷新歷史紀錄。

東京23區的房價超越了2023年因超高價物件上市而推高的1億2962萬日圓，首次突破1億3000萬日圓大關。除了物價高漲和人工成本上升，供應方明顯集中於易於高價銷售的地段，海外投資也推動價格上漲。這使得一般消費者對購房而言，越來越像是「高不可攀」的夢想。

從地區來看，神奈川縣上漲12.4%至6957萬日圓，埼玉縣上漲26.9%至6551萬日圓，兩者均創下新高。然而，千葉縣則因去年高價物件集中銷售的反作用，下跌1.6%至5738萬日圓。該研究所資深主任研究員松田忠司對首都圈公寓價格的看法是：「人工成本持續上漲，預計未來也將緩慢上漲」。



東京灣岸的高層公寓（資料照片，法新社時事）

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