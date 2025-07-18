石破內閣支持率跌至20.8%＝創上任以來新低、不支持率高達55.0%

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根據時事通訊社於11日至14日進行的7月民意調查結果顯示，石破內閣的支持率較上月下降6.2％，跌至20.8%，創下自去年10月上任以來的最低紀錄。而不支持率則上升6.6％，達到55.0%，為上任以來最高。

石破內閣此前最低的支持率是今年5月的20.9%。隨後的6月調查，可能受小泉進次郎農林水產大臣就任的影響，支持率曾一度上升至27.0%，但這次又回到了5月的水準。

在支持內閣的理由（複選）中，依序為「沒有其他合適的人選」佔8.9%、「信任首相」佔5.2%、「支持首相所屬政黨」佔3.3%等。不支持的理由（複選）則依序為「不抱期望」佔29.7%、「沒有領導力」佔21.9%、「政策不佳」佔21.6%等。

政黨支持率方面，自民黨較上月下降2.5％至16.4%，立憲民主黨上升1.1％至5.5%，而參政黨則上升2.2％至4.7%，躍居第三位。其後依序為：國民民主黨和公明黨皆為3.1%、令和新選組2.1%、共產黨1.6%、日本維新會1.5%、日本保守黨1.1%、社民黨0.3%。表示沒有支持任何政黨的比例為54.9%。

本次調查採用個別對談方式，對象為全國18歲以上的2000人。有效回收率為59.0%。



石破茂首相＝2日、首相官邸

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