石破首相正式宣布留任＝自公執政黨在參院失去過半數

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在20日投開票的第27屆參議院選舉中，自民黨和公明黨兩執政黨僅獲得47席，加上非改選議席（75席），總席次未達總數過半數（125席）。在繼去年秋季眾議院選舉後再次大敗的背景下，首相石破茂（自民黨總裁）於21日舉行記者會，正式宣布將繼續留任首相職位，並表示將呼籲在野黨進行政策協商。然而，自民黨內部已出現追究首相及黨幹部責任的聲音，預計政權運作將面臨日益嚴峻的挑戰。

立憲民主黨未能增加其改選的22席。而國民民主黨（改選4席）和參政黨（改選1席）則接納了對政權不滿的選票，分別躍進至17席和14席。

首相在記者會上為選舉敗北表示歉意。關於留任的理由，他列舉了與美國的關稅談判、物價高漲以及未來可能發生在首都直下型地震等，指出「這些事情不會等待政治情勢的穩定」。關於留任期限，他表示「目前沒有考慮」。

關於未來的政權運作，他表示「現階段沒有擴大聯合執政框架的想法」。針對物價高漲對策，他表示「將呼籲跨黨派協商，以得出結論」。這被認為是考量與立憲民主黨等進行「部分聯合」。關於內閣改組和黨幹部人事，他表示暫時維持現狀，但同時也說「將會好好考慮黨幹部的任期（9月）」。

首相在記者會前會見公明黨代表齊藤鐵夫，雙方確認將繼續合作共同推動政權運作。

立憲民主黨代表野田佳彥針對首相的提議，向記者團表示：「如果有具體的軌道修正建議，我們應當充分討論」。並要求政權方在消費稅減稅等方面做出讓步。日本維新會幹事長岩谷良平也表示：「如果同意食品消費稅兩年歸零，我們願意討論」。

本次參議院選舉的主要焦點是物價高漲對策。首相提出的現金發放方案（每人2萬至4萬日圓）以對抗在野黨提出的消費稅減稅。他將此前曾擱置的現金發放計畫在選舉前夕再次提出，引發「撒錢」的批評，未能獲得支持。

參議院總席次為248席。本次選舉爭奪125個席次，其中包括補充東京選舉區一個非改選的空缺。



參議院選舉結束後一夜，自民黨總裁（首相）石破茂舉行記者會＝21日下午、東京・永田町黨本部

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