【2025參議院選舉】女性當選者達歷史新高42人，首度突破三成

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在20日進行投開票的參議院選舉中，女性當選者達到42人，創下歷史新高。雖然女性候選人數量以152人位居歷史第二，但她們的當選率達到27.6%，超越男性的22.4%，使得女性在所有當選者中的比例達到33.6%，首次突破三成。

這42位女性當選者中，選舉區有27人，比例代表有15人。此前的最高紀錄是2022年上次選舉的35人。

從各政黨的女性當選者來看，立憲民主黨以12人位居榜首，佔該黨當選者總數的54.5%。緊隨其後的是自民黨7人（佔該黨當選者17.9%）、參政黨7人（佔該黨當選者50%）。接著依序是國民民主黨5人（佔該黨當選者29.4%）、日本維新會3人（佔該黨當選者42.9%）、共產黨和令和新選組各2人（皆佔該黨當選者66.7%）。

此外，還有4位無黨籍的女性候選人當選。

在這42位女性當選者中，有一半（21人）是新人。公明黨、日本保守黨和社民黨也提名了女性候選人，但都未能獲得席次。



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