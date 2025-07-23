日本TOEIC作弊案：涉案中國考生疑使用「米粒大耳機」

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針對中國留學生冒名參加英語能力考試「TOEIC」的事件，警視廳國際犯罪對策課於22日透露，涉嫌作弊的考生被查獲持有米粒大小的骨傳導耳機。

該課查獲的除了耳機外，還有吊墜式中繼設備以及一段約40秒、指導設備使用方法的影片。警方懷疑這些設備是由中國的非法業者提供，正在進行調查。

根據該課表示，在與因涉嫌偽造有印私文書、行使偽造文書等罪名被捕的京都大學研究生王立坤（27歲），在同一考場試圖參加考試的10名中國男女中，從其中一人身上查獲的耳機呈數公厘的粒狀，需要使用磁鐵棒才能從耳朵中取出。用於連接智慧型手機的中繼設備則隱藏在一個偽裝成護身符的吊墜中。

該影片以中文語音和字幕說明中繼設備的使用方法，內容包括「首先將吊墜掛在脖子上」、「將金屬珠滑入耳深處」、「透過藍牙（無線通訊）找到設備並配對」等。

王立坤嫌犯在5月因涉嫌擅闖考場而被當場逮捕時，曾在口罩中藏匿一個3到4公分的小型麥克風。警方認為，王立坤嫌犯和考生們利用這些設備，有組織地進行作弊。



為TOEIC考試作弊而指導設備使用方法的影片。右手拿著米粒大小的耳機塞入耳中。取出時，據稱使用左手拿的棒狀磁鐵（警視廳提供）



疑用於TOEIC考試作弊的中繼設備＝22日上午、東京都千代田區

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