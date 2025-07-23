參議院選舉慘敗後陷危機感＝要求「石破首相下台」呼聲高

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在參議院選舉中慘敗後仍宣布續任的首相石破茂（自民黨總裁），多個自民黨地方縣支部於22日要求他盡快辭職。繼去年10月的眾議院選舉和上個月的東京都議會選舉之後，自民黨在這次大型選舉中遭遇三連敗，黨內的危機感日益加劇。來自地方組織的辭職壓力未來可能持續。

栃木縣支部於22日發布書面聲明，表示已決定要求首相和幹事長森山裕辭職。幹事長木村好文（縣議員）在評論中呼籲：「這是關係到黨存續的嚴重事態。我們要求明確其責任」。該縣支部會長由與首相保持距離的前幹事長茂木敏充擔任。

茨城縣支部召開會議，決定向黨總部提出要求首相下台的申請。會長海野透（縣議員）向記者團批評說：「這已經是三振出局了。首相和森山先生的表現太差勁」。針對首相以日美關稅談判作為續任理由，他表示：「這不可能順利進行。重新振作、更新人事後重新開始會比較好」。

愛媛縣支部發表了幹事長聲明，表示「我們將真誠接受國民的嚴厲審判，並強烈要求革新現有體制」。山梨縣支部的青年部・青年局則向黨總部發送了要求首相等執行部革新的文件。

21日，高知縣支部在緊急幹部會議上決定提出早日辭職的要求。此外，三重縣支部和神奈川縣支部正在協調要求執行部承擔某種責任。神奈川縣支部會長是農林水產大臣小泉進次郎，與首相關係密切的副總裁菅義偉也隸屬於該支部。



首相石破茂進入首相官邸＝22日、東京・永田町

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