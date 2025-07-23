吐噶喇群島群發地震滿月＝鹿兒島十島村居民有望重回島上

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在吐噶喇群島近海群發地震事件中，鹿兒島縣十島村於22日表示，來自惡石島等地的避難居民預計將在25日傍晚之後，搭乘村營船返回島嶼。根據村公所表示，目前除了返回父母家的山海留學生等，現有避難者為9人。村公所將會確認他們返回島嶼的意願。

從6月群發地震開始至今，21日已滿一個月。近期地震活動趨於平靜，已符合連續五天未發生震度4以上地震的返島條件。

另一方面，村公所也開始考慮向惡石島和小寶島的所有家庭發放補助金，作為生活支援的一部分。具體發放金額尚未確定，財源將利用村公所透過「故鄉納稅」募集到的災害支援捐款。

根據氣象廳表示，這次一系列地震中，一個月內能感受到震度1以上（人體可感受到搖晃）的地震累計已超過2200次。最大震度為1次震度6弱，3次震度5強，4次震度5弱。

儘管自本月17日以來地震次數較少，但氣象廳仍呼籲民眾繼續警惕最大震度6弱左右的地震。



為返回鹿兒島縣惡石島，避難民眾搭乘渡輪＝16日、鹿兒島市

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