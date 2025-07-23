川普宣布與日本達成15%對等關稅協議＝日本開放白米與汽車市場，並對美投資80兆日圓

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【華盛頓時事】美國總統川普於22日在社群媒體上宣布，已與日本達成協議，將對日本徵收15%的對等關稅。根據日本政府相關人士透露，目前汽車關稅在基本稅率10%上再加徵25%，總計27.5%，未來將降至15%。作為協議的一部分，日本將在汽車、白米等農產品領域對美國開放市場，此外，日本還將向美國投資5500億美元（約80兆日圓）。

雖然新的關稅稅率低於川普7日信函中通知的25%，但仍高於目前徵收的10%基本稅率。

在新的關稅將於8月1日生效前夕，日本在談判開始約三個月後，透過接受擴大白米等此前被視為「神聖領域」的進口，最終達成協議。

川普強調：「我們達成了一項大規模協議。這可能是史上最大規模的協議」。他表示，在巨額對美投資中，「美國將獲得90%的利潤」。他還明確指出，日本將擴大購買汽車、卡車、白米及其他農產品。

隨後，他寫道：「這是個非常令人興奮的時刻，我們將繼續與日本保持始終如一的良好關係」。

正在美國進行關稅談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，於22日在白宮與川普總統會面。川普在會談結束後不久，即透過社群媒體公布了達成協議的消息。赤澤也與美國財政部長貝森特進行會談。

貝森特在社群媒體上指出：「我們與日本這個偉大的盟友之一達成了歷史性協議」。強調這將「深化長期的同盟關係，並為兩國合作開啟新的篇章」。



在白宮發言的美國總統川普＝22日、華盛頓（法新社時事）

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