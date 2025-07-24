自民黨退陣壓力擴大＝石破首相有意續任但須避免黨內分裂

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首相石破茂（自民黨總裁）於23日在黨本部與前首相麻生太郎、菅義偉、岸田文雄三位資深要角舉行會談。有鑑於參議院選舉慘敗且眾參兩院皆失去過半數，與會者一致認為應「抱持強烈危機感，避免黨內分裂」。首相表示，日美關稅談判協議事項的確實執行至關重要，再次表達續任意願，但黨內要求他下台的壓力卻持續增強。

會談持續約80分鐘。會後，首相向記者團解釋「我的去留問題完全沒有被提及」，並否認部分媒體關於他將在月內表明辭職的報導，稱「我從未說過那樣的話」。他提及日美協議，表示「將全力以赴保護國民生活」。

根據同席的幹事長森山裕透露，首相首先報告了日美協議。三位前首相則提出了「應盡快總結參議院選舉結果」、「應傾聽黨員和地方組織的聲音」、「明確今後的具體方向至關重要」等意見。森山向記者團表示，將提前於28日召開兩院議員懇談會，決定設立總結組織，並計畫在8月內完成總結。

對於首相的續任意願，一位前首相級人物被記者問及「會談氛圍是否暗示著默許續任」時，回答「並非如此」。黨內有聲音認為，日美協議應是首相光榮引退的「花道」。一位黨幹部則表示：「首相預計將在8月參議院選舉總結後表明辭職」。

自民黨青年局於23日與地方組織的青年局幹部舉行線上緊急會議。局長中曾根康隆向記者團透露：「『從結果責任來看，立即下台是必要的』的聲音佔了大多數」。青年局近期將向執行部提出申請。

來自地方縣支部的要求也持續不斷。由農林水產大臣小泉進次郎擔任會長的神奈川縣支部，提交了要求首相和森山氏「明確交代如何承擔責任」的文件。埼玉縣支部要求執行部革新，北海道支部青年局要求首相立即下台，而石川縣支部有志之士則向黨總部發送了要求首相負責的文件。



首相石破茂接受記者團採訪＝23日下午、東京・永田町的自民黨總部



前首相岸田文雄進入自民黨本部＝23日下午、東京・永田町



副總裁（前首相）菅義偉進入自民黨本部＝23日下午、東京・永田町



最高顧問（前首相）麻生太郎進入自民黨本部＝23日下午、東京・永田町

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