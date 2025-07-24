對美協商初步共識：日本擴大白米等農產品等逾1兆日圓進口、也將採購波音客機

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【華盛頓時事】美國政府於23日宣布，根據與日本達成的關稅協議，日本將擴大從美國進口白米75%。日本已同意對美國開放市場，將進口價值80億美元（約1兆1700億日圓）的美國產品，包括玉米、大豆和永續航空燃料（SAF）等。此外，日本還將採購100架美國波音公司製造的飛機。

日本目前對進口白米，設定每年77萬噸的最低進口量（minimum access）關稅為零。日美雙方已同意在維持此框架的同時，擴大從美國的進口。根據農林水產省表示，在該配額內，美國產白米進口量在2024年度達到34萬6000噸，位居各國之首。

在擴大美國產品進口方面，其他目標品項還包括大豆、肥料和生物乙醇。對於備受質疑其盈利能力、位於阿拉斯加州的液化天然氣（LNG）共同開發項目，協議中僅以「尋求新的合約」的措辭帶過。

關於美國製造汽車在日本的管制也將放寬。根據日本政府表示，將簡化確保安全的美國汽車認證程序。

川普於23日在自己的社群媒體上表示：「日本將購買數十億美元（數千億日圓以上）的防衛裝備等」。美國政府指出，日本追加購買這些品項將「強化印太地區的安全保障」。



美國政府發布關於日美關稅協議的貼文＝取自白宮的X（舊推特）

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