富士通與名古屋大學共同利用AI進行模擬＝普及共乘服務

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富士通於24日正式宣布，已與名古屋大學共同開發出一項模擬技術，希望推動一般駕駛員有償載客的「共乘服務」（Ride-sharing）的普及。該技術將分析當地居民不願使用的心理因素，並透過人工智慧（AI）探索解決課題的方案。目標在2026年度內將其實用化，並導入給面臨高齡化和駕駛員短缺導致移動手段保障困難的地方政府及業者。

共乘服務和預約型共乘計程車等新服務的普及，部分原因在於使用方法不熟悉等心理障礙。這項新技術將根據居民問卷分析問題，並利用預測人類行為的AI技術，在數位空間中驗證何種方式能有效提高使用率。

在奈良縣川西町進行驗證時發現，問卷顯示服務的便利性尚未被充分了解。在預算和車輛數量等限制範圍內，透過AI模擬找出最有效的宣傳活動和車輛配置，結果使「虛擬町民」的乘車需求增加了20%。

名古屋大學特聘教授森川高行指出，為普及共乘服務，「需要針對不同地區提供適當的移動手段」。富士通表示，未來將把這項新技術應用於醫療和城市規劃等廣泛領域。



富士通開發的模擬技術畫面（該公司提供）

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