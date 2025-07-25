日本警察廳將從8月下旬試行配備隨身攝影機

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警察廳於24日宣布，將從8月下旬起試行導入警察配戴於胸部或頭部的穿戴式攝影機。這項設備將用於地區、交通和警備等各部門，如職務盤查和人群管制，以驗證其效用。預計也將用於在現場發生糾紛時，透過客觀影像確認執勤的適切性，以防止爭議。

根據警察廳表示，攝影機將安裝在制服胸部或安全帽等處。拍攝範圍僅限於室外或不特定多數人出入的場所，並將透過燈號閃爍、貼紙標示、佩戴臂章等方式，明確告知正在進行拍攝。

用於地區警察的攝影機將在東京、大阪、福岡的3都府縣警共配置39台。從離開派出所或警察署到返回期間，將持續拍攝巡邏和職務盤查等情況。為保護隱私，在接受受害諮詢或進入私人住宅時將暫停拍攝。

用於交通警察的攝影機將在愛知、新潟、高知等各縣警配置18台。除開立違規罰單等情況外，將記錄交通執法從開始到結束的整個過程。

拍攝的影像將保管在警察署。若在職務盤查或執法過程中接到對方投訴，影像將作為驗證執勤狀況的參考資料。若拍攝到犯罪行為，也將用於搜查。未使用的影像約3個月後將會刪除。

用於警備的攝影機將在北海道和石川等9個都道府縣警共配置19台。在花火大會等人群管制中，將即時傳輸擁擠狀況，用於警備本部的狀況掌握和指揮。影像將在一週後自動刪除。

試行期間，地區部門為3個月，交通部門為6個月，警備部門為1年。為了在全國範圍內全面導入，將驗證其效果、課題以及與行車紀錄器等設備的差異，結果將在官方網站等處公布。



警察廳將試行導入的穿戴式隨身攝影機。安裝在頭部或胸部，記錄執勤時的影像＝18日、該廳

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