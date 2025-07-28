「後石破」人選虎視眈眈＝高市、茂木等瞄準總裁大位

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隨著首相石破茂（自民黨總裁）下台的看法日益普遍，黨內「後石破」人選的動向也日益活躍。前政調會長高市早苗和前幹事長茂木敏充分別與黨內實力派人物會談，並與親近議員商議對策。農林水產大臣小泉進次郎等人也正虎視眈眈地觀察情勢，為總裁選舉做準備。

高市早苗於23日與包括參議院議員山田宏等十餘名親近議員在東京赤坂的眾議院議員宿舍舉行會談，並會見領導黨內唯一派閥的最高顧問麻生太郎。

高市在去年9月的總裁選舉中，雖然在第一輪投票中位居第一，卻在決選投票中敗給了石破首相。她對成為首位「女性宰相」抱有強烈意願，在參議院選舉投開票前兩天，也就是18日，她在故鄉奈良縣流露出決心，表示「我已下定決心」。

然而，她表面上與黨內日益擴大的「倒石破」運動保持距離。她對麻生太郎的會面含糊其辭地對身邊人說是「談論台灣的事」，而她的親信則謊稱「高市沒有來」宿舎的會談。這似乎顯示她為了總裁選舉，正小心翼翼地避免因過於突出的行動而引發反彈。

相較之下，茂木敏充則表現得十分積極。他於21日與關係密切的麻生太郎會談。24日又與前茂木派的幾位年輕議員餐敘，並宣稱要「力爭成為主流派」。該派系在收集召開兩院議員總會的簽名中扮演了核心角色，而茂木擔任會長的栃木縣支部也已要求首相辭職。黨內也有人對此皺眉，認為「做得太過火了」（一位閣僚經驗者語）。

另一方面，小泉進次郎作為石破內閣的一員，目前避免了明顯的動作。然而，當一位資深人士告訴他「最好做好肩負重任的覺悟」時，他回應說：「希望近期能向您請教」。25日，當被記者問及去年參選總裁的抱負時，他強調：「世界正以驚人的速度和強度運轉，我的危機感比去年更強烈」。

支持石破首相的官房長官林芳正也於21日與前岸田派的政調會長小野寺五典等數名幹部會餐。22日，他拜訪了曾任該派會長的前首相岸田文雄的辦公室。據相關人士透露，這是石破政權成立以來首次。



前經濟安全保障擔當大臣高市早苗發表演講＝14日、千葉縣柏市



自民黨前幹事長茂木敏充（右）在眾議院選舉期間進行街頭演說＝2024年10月、千葉縣習志野市



農林水產大臣小泉進次郎在東京選區為自民黨候選人武見敬三先生的競選活動站台＝19日、東京都中央區

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