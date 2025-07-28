諾貝爾委員會主席與被爆者團體在東京發聲稱「傾聽並傳承被爆者的聲音」

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正在日本訪問的挪威諾貝爾獎委員會主席弗里德尼斯（40歲）與去年諾貝爾和平獎得主日本原子彈氫彈受害者團體協議會（日本被團協）代表委員田中熙巳（93歲）等人，於27日在東京千代田區的上智大學發表演講。在原子彈爆炸80週年紀念日前夕，弗里德尼斯表示「應當傾聽被爆者的聲音」，呼籲傳承記憶並徹底廢除核武器。

演講前也舉行了記者會。弗里德尼斯表示，這是該委員會首次訪問得獎者的母國，她強調：「希望這能成為全世界傾聽的契機。我參訪了被爆地，獲得了新的能量。值此被爆80週年之際，我想說『核武器已不再需要』」。

此次演講由諾貝爾研究所主辦，作為「諾貝爾和平獎研討會」的一部分。弗里德尼斯表示：「被爆者是見證者也是教師，他們建立了『核禁忌』。在即將進入不穩定核時代的當下，我們應該回到被爆者的訊息」。她也強調了傳承的重要性，呼籲「希望年輕人能成為記憶的守護者」。

田中熙巳則提到被爆者高齡化的問題，表示：「希望下一代能接棒我們所推動的運動。我們渴望一項廢除核武器的國際條約」。事務局次長兒玉三智子（87歲）也呼籲：「能使用核武器，也能消除核武器的，都是我們人類」。



挪威諾貝爾獎委員會主席弗里德尼斯舉行記者會＝27日上午、東京都千代田區



日本被團協代表委員田中熙巳發表演講＝27日下午、東京都千代田區

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