越南籍24歲技能實習生被捕＝涉嫌佐賀母女死傷搶劫殺人案

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日本佐賀縣伊萬里市一處民宅於26日發生一起事件，居民、日語教師椋本舞子女士（40歲）與其70多歲的母親遭利刃砍傷，造成一死一傷。佐賀縣警方於27日以涉嫌搶劫殺人及非法入侵住宅罪名，逮捕住在附近的越南籍技能實習生Dam Duy Khang（24歲）。據了解，Dam Duy Khang供稱「什麼都不想說」。

根據司法解剖結果，死亡的椋本女士頸部和腹部等多處有刀傷，死因確認為失血過多。警方認為Dam Duy Khang具有強烈殺意，正進一步調查其犯案動機等細節。

Dam Duy Khang被控於26日下午4時20分左右，闖入東山代町長浜的椋本女士家中。他涉嫌以刀威脅椋本女士，強取現金1萬1000日圓，並割傷其頸部等處，導致其死亡。

據縣警表示，Dam Duy Khang按了門鈴，當母親開門時他便闖入玄關。他一邊說著「錢」、「拿出錢包」等話語，一邊陸續襲擊椋本女士和母親，隨後持凶器逃逸。

母親逃到附近的住家求救，該住戶撥打了110報警。趕到現場的警察和救護人員在民宅的泥土地板上發現椋本女士倒臥在血泊中。屋內有被翻找過的痕跡。

母親頸部等多處也被砍傷，被送往醫院。她沒有生命危險，並表示與襲擊者不認識。



佐賀縣警方搜查一課課長今井勝明（右）和伊萬里署署長平川博幸舉行記者會，說明嫌犯逮捕事宜＝28日深夜、佐賀縣伊萬里市

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