鈴木一朗出席美國棒球名人堂頒獎典禮＝發表演說稱「如夢似幻」

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【紐約州庫柏鎮時事】曾在美國職棒大聯盟水手隊等隊效力，生涯累積3089支安打，並成為首位入選美國棒球名人堂的鈴木一朗（51歲），於27日出席在紐約州庫柏鎮舉行的頒獎典禮，並以英語發表了約19分鐘的演說。他表示：「今天能身處此地，真是如夢似幻。」

在演說中，一朗回顧了自己的職業生涯，並對妻子弓子女士以及所有支持他的人表達了感謝。當他向比自己更早挑戰大聯盟，成為日本球員先驅的野茂英雄先生致謝時，他用日語說：「野茂先生，謝謝您」。

鈴木一朗先生於1月透過全美棒球記者協會的記者投票，獲選進入名人堂。儘管他以一票之差未能獲得史上第二位的全票通過，但仍以99.7%的得票率入選。

在頒獎典禮上，除了曾在洋基隊等隊獲得251勝的沙巴西亞（CC Sabathia）、在太空人隊等隊累積422次救援成功的比利・瓦格納（Billy Wagner）之外，兩位已故球員也獲追贈表彰：累積351支全壘打的迪克・艾倫（Dick Allen）和累積339支全壘打的戴夫・派克（Dave Parker）



鈴木一朗（左起第二位）在美國棒球名人堂入選儀式上抱著浮雕＝27日、紐約州庫柏鎮

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