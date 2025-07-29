石破首相稱「絕不造成政治空白」＝表明續任，但辭職要求仍不斷

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自民黨於28日在黨本部召開了兩院議員懇談會，以應對參議院選舉的慘敗。首相石破茂（黨總裁）表明將繼續留任，稱「作為國家和國民的負責人，絕不造成政治空白」。然而，由於自民黨在眾參兩院都失去過半數席次，要求首相等執行部負責的呼聲強烈，出席者中要求辭職的聲音此起彼落。

首相在開場時為參議院選舉向黨內同志道歉，表示「許多同志失去了席次，我深感抱歉」。隨後，他提及日美關稅協議，強調「將全力以赴，確保協議得以確實執行，萬無一失」。他尋求黨內對其續任的理解，表示「我將以毫無虛偽之心，為國家和國民竭盡所能。我將以這樣的心情面對未來」。

幹事長森山裕解釋說，為分析參議院選舉的敗因並找出課題，將設立「總括委員會」，目標在8月內完成報告。他表示「待報告完成後，我將明確自己的責任」，暗示將表明去留。

懇談會持續了約四個半小時，大幅超過原定的兩小時。約有60人發表意見，其中要求辭職的聲音佔多數。前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之要求：「作為組織的最高領導人，請思考如何承擔責任」。青山繁晴則敦促：「眾參兩院已展現民意。應該立即辭職」。

另一方面，也有支持首相續任的聲音，例如船田元表示：「作為少數執政黨，我肯定其與在野黨協商通過重要法案的實績」。青年局長中曾根康隆向記者團表示：「關於去留的討論很多，但核心議題是如何重建黨」。

懇談會後，首相被記者團問及「續任方針是否有變」，他明確表示「沒有」。他提及各媒體民調中支持續任的意見，表示「國民輿論與我黨的想法一致很重要。我將綜合考慮這些因素，做出適當判斷」。

前茂木派的農林水產副大臣笹川博義向記者團表示，將在29日以後要求召開追究首相責任的兩院議員總會。森山氏表示將根據這些動向，在同日幹部會議上商議盡早召開總會。

總會是取代黨大會的決策機構。然而，在懇談會上，黨的幹部職員解釋稱「總會無法決定總裁的身份」。



自民黨兩院議員懇談會上，首相石破茂（中）致詞＝28日下午、東京・永田町該黨總部



在自民黨本部舉行的兩院議員懇談會＝28日下午、東京・永田町



結束自民黨兩院議員懇談會後，首相石破茂（左一）接受記者團採訪＝28日下午、東京・永田町該黨總部

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