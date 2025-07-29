駐中國日籍安斯泰來製藥社員選擇不上訴＝實刑判決確定

Newsfrom Japan

【北京時事】據日本駐中國大使館28日透露，在中國法院被以間諜罪判處有期徒刑3年6個月的安斯泰來製藥60多歲日本男性社員，已決定不提出上訴。28日是上訴的最後期限。判決已確定，該男性將服刑。

該男性於2023年3月，在駐中國任期結束、即將返回日本前被中國當局拘留，並於2024年8月被起訴。在本月16日舉行的判決公判中，北京市第二中級人民法院（地方法院）認定該男性向情報機構提供中國政治經濟相關資訊並獲取報酬，因此認定其從事間諜活動，並判處實刑。

中國的審判制度為二審制。如果對一審判決不服，可以提出上訴，但該男性選擇接受判決內容。他已被拘留約2年4個月，未決羈押期間將計入刑期。

該男性等日本公民被拘留是日中之間懸而未決的問題之一，日本政府已多次要求早日釋放。該男性的刑期，在因間諜活動被判處實刑的日本公民中相對較輕。有觀點認為，這是習近平政權為改善對日關係而做出的量刑考量。



判處安斯泰來製藥社員有罪判決的中國北京市第二中級人民法院（地方法院）＝16日、北京

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]