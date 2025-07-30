警察廳統計上半年外國人駕駛致死重傷事故258件＝創歷史新高

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警視廳於29日公布的統計數據顯示，今年上半年（1月至6月）發生的致死或重傷交通事故中，由外國人駕駛所致的事故共計258件，佔包括日本人在內的總體比例達到2.1%，創下歷史新高。同期，整體交通事故死亡人數為1161人，較去年同期減少21人，為1956年有統計以來第二低。

根據該廳表示，外國人駕駛造成的致死或重傷事故增加了19件。這是自2008年以來，首次超過250件，也是比例首次突破2%。

該廳指出：「近年來，隨著在日外國人和訪日觀光客的增加，事故數量持續呈現增長趨勢」。作為對策的一部分，警方表示將方針嚴格化外國駕照換發日本駕照的「外免切替」制度。

在包括日本人在內的整體事故中，駕駛中使用手機的「邊開車邊滑手機」事故為68件，創下自2007年有統計以來的新高。另一方面，酒駕致死事故為49件，是2005年以來最少。

電動滑板車等「特定小型原動機附自行車」事故增加了29件，達到163件。其中酒駕事故的比例高達17.8%，遠高於自行車和機車。該廳表示：「60%的事故發生在深夜到清晨，這可能表示人們醉酒後將其作為末班車後的代步工具。請絕對不要這樣做」。



警察廳的招牌

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