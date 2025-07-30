豐田重啟富士電視台廣告，DOCOMO和花王也跟進＝對改革給予一定肯定

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豐田汽車已於7月下旬重啟在富士電視台的廣告投放，此消息於29日曝光。根據相關人士透露，重啟的廣告是在晚間新聞節目中與賽車運動相關的環節播出。NTT DOCOMO也於同月中旬在日本足球國家隊比賽中投放廣告。此舉顯示這些企業對富士電視台及其母公司應對前藝人中居正廣性加害問題所暴露的公司治理問題，所採取的改革措施給予一定程度的肯定。

針對富士電視台及其母公司富士媒體控股（HD），因應中居問題的處理方式，企業贊助商普遍對其輕視人權的體質和公司治理體系缺陷感到擔憂，導致自1月以來，廣告投放遭到相繼停止。富士電視台等隨後制定防止再發措施。隨著6月富士HD股東大會上新經營團隊的確定，三得利控股（HD）等公司已決定恢復廣告投放。

29日，花王也宣布將於10月重啟廣告投放。明治公司（東京）則計畫從8月起陸續恢復。花王解釋稱：「我們將在與媒體保持健全透明關係的同時，必要時持續對話，履行企業的社會責任」。明治則表示：「我們將繼續要求（富士電視台等）確實執行尊重人權等方面的措施」。

豐田此前已表示，其廣告投放方針是「以能獲得顧客和利害關係人共鳴的形式進行」。

NTT DOCOMO雖然在7月12日和15日直播的日本足球國家隊比賽中投放了廣告，但今後是否繼續投放尚不明確。NTT集團的其他公司尚未恢復廣告投放，將視今後的合規（法令遵守）改善等措施的進展情況再做判斷。



富士電視台的商標＝東京都港區

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