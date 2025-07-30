IMF上修2025年全球經濟成長率至3.0%＝受美國關稅稅率調降影響

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【華盛頓時事】國際貨幣基金組織（IMF）於29日發布的最新世界經濟展望中，將2025年全球整體成長率上修0.2個百分點至3.0%，較4月的前次預測有所提升。背景原因是美國的關稅稅率將比最初公布的要低。2026年的成長率也上修0.1個百分點至3.1%。

IMF上修預測的原因包括：美國關稅實施前的突擊式貿易增加、對美國關稅稅率的預期從4月時的約24%下調至約17%，以及美元走弱導致的國際金融條件放鬆。

IMF首席經濟學家格蘭夏警告說，關稅衝擊「似乎不如最初擔憂的那麼嚴重，但仍在打擊全球經濟」。他強調：「全球經濟的風險仍偏向下行」。

日本的成長率在2025年上修0.1個百分點至0.7%，但2026年則下修0.1個百分點至0.5%。預計2025年通膨率為3.3%。預期日本央行將會「緩慢升息」。

美國在2025年的成長率上修0.1個百分點至1.9%，這是受到貿易談判結果導致關稅稅率下降的影響。2026年也上修0.3個百分點至2.0%。這也反映了日前通過的大規模減稅相關法案對企業投資的促進作用。

中國的2025年成長率大幅上修0.8個百分點至4.8%。今年上半年經濟表現優於預期，加上美國大幅下調對中關稅，也將推動其經濟成長。

歐元區2025年成長率上修0.2個百分點至1.0%。在美國關稅上調之前，愛爾蘭製藥品的對美出口急劇增加，將帶動整個區域的成長。



國際貨幣基金組織（IMF）總部＝美國華盛頓（法新社時事）

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