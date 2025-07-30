日本太平洋沿岸發布海嘯警報＝北海道根室觀測到30公分海嘯

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日本時間30日上午8時25分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生大地震（估計規模8.7），日本氣象廳於同日上午9時40分對北海道至紀伊半島太平洋沿岸以及伊豆・小笠原群島發布了海嘯警報。

預計海嘯高度最高可達3公尺。同日上午10時30分，北海道根室市花咲港觀測到30公分的海嘯。

上午8時35分過後發布的海嘯注意報已轉為警報。北海道鄂霍次克海沿岸和日本海沿岸、青森縣日本海沿岸、東京灣、四國和九州太平洋沿岸、奄美、沖繩等沿岸地區則發布了新的海嘯注意報。

該廳地震海嘯對策企劃官清本真司在記者會上呼籲：「請在沿岸地區或河流附近的人們立即疏散到高處。」他表示，由於海嘯可能會重複襲擊，因此對於已經身處安全場所的人，將要求他們「持續避難直到警報・注意報解除」。

這次大地震導致北海道釧路市等地觀測到震度2的搖晃，此外北海道到九州地區也有部分地方觀測到震度1的搖晃。



氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司就俄羅斯堪察加半島附近地震舉行記者會＝30日上午、氣象廳

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