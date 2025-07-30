日本太平洋沿岸發布海嘯警報＝北海道根室觀測到30公分海嘯
Newsfrom Japan社會
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日本時間30日上午8時25分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生大地震（估計規模8.7），日本氣象廳於同日上午9時40分對北海道至紀伊半島太平洋沿岸以及伊豆・小笠原群島發布了海嘯警報。
預計海嘯高度最高可達3公尺。同日上午10時30分，北海道根室市花咲港觀測到30公分的海嘯。
上午8時35分過後發布的海嘯注意報已轉為警報。北海道鄂霍次克海沿岸和日本海沿岸、青森縣日本海沿岸、東京灣、四國和九州太平洋沿岸、奄美、沖繩等沿岸地區則發布了新的海嘯注意報。
該廳地震海嘯對策企劃官清本真司在記者會上呼籲：「請在沿岸地區或河流附近的人們立即疏散到高處。」他表示，由於海嘯可能會重複襲擊，因此對於已經身處安全場所的人，將要求他們「持續避難直到警報・注意報解除」。
這次大地震導致北海道釧路市等地觀測到震度2的搖晃，此外北海道到九州地區也有部分地方觀測到震度1的搖晃。
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