堪察加半島大地震：岩手縣觀測到1.3公尺海嘯，太平洋沿岸一度發警報
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日本時間30日上午8時25分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生大地震。日本氣象廳於同日上午9時40分對北海道至紀伊半島的太平洋沿岸以及伊豆・小笠原群島發布海嘯警報。隨後，警報於下午6時30分轉換為注意報，範圍擴及北海道至福島縣太平洋沿岸以外地區，並於下午8時45分將剩餘地區也轉為注意報。
預計海嘯高度最高可達3公尺。岩手縣久慈市的久慈港於下午1時52分觀測到1.3公尺的海嘯。截至同日下午7時45分，北海道根室市、青森縣八戶市、東京八丈島觀測到80公分海嘯；宮城縣石卷市、仙台市、福島縣相馬市、鹿兒島縣種子島觀測到70公分海嘯等。從北海道到沖繩各地都觀測到海嘯。
北海道考量到長期避難等情況，已決定對發布海嘯警報或注意報的15市、52町、2村適用災害救助法。
官房長官林芳正在同日上午的記者會上表示，目前尚未收到維生管線或核設施受損的報告。
在三重縣熊野市，一名58歲女性於上午10時10分左右駕駛輕型汽車時，跌落路邊懸崖下方，約3小時後確認死亡。根據了解，她在事故發生前曾聯絡家人，暗示要往懸崖上方避難，縣警正在調查是否與海嘯警報相關。此外，北海道白老町也有一名女性在避難時跌倒，受到輕傷。
根據氣象廳表示，這次地震的估計規模為芮氏8.7。美國地質調查局則將其定為芮氏8.8。氣象廳最初估計為芮氏8.0，並於上午8時35分過後發布了海嘯注意報，但隨後上修並轉為海嘯警報。
此外，北海道鄂霍次克海沿岸和日本海沿岸、青森縣日本海沿岸、東京灣、四國和九州太平洋沿岸、奄美、沖繩等沿岸地區也發布了海嘯注意報。
氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司在30日晚間的記者會上表示：「將觀察狀況到31日早上左右，再決定是否解除注意報」。
這次大地震導致北海道釧路市等地觀測到震度2的搖晃，此外北海道到九州地區也有部分地方觀測到震度1的搖晃。
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