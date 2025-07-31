堪察加半島大地震：岩手縣觀測到1.3公尺海嘯，太平洋沿岸一度發警報

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日本時間30日上午8時25分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生大地震。日本氣象廳於同日上午9時40分對北海道至紀伊半島的太平洋沿岸以及伊豆・小笠原群島發布海嘯警報。隨後，警報於下午6時30分轉換為注意報，範圍擴及北海道至福島縣太平洋沿岸以外地區，並於下午8時45分將剩餘地區也轉為注意報。

預計海嘯高度最高可達3公尺。岩手縣久慈市的久慈港於下午1時52分觀測到1.3公尺的海嘯。截至同日下午7時45分，北海道根室市、青森縣八戶市、東京八丈島觀測到80公分海嘯；宮城縣石卷市、仙台市、福島縣相馬市、鹿兒島縣種子島觀測到70公分海嘯等。從北海道到沖繩各地都觀測到海嘯。

北海道考量到長期避難等情況，已決定對發布海嘯警報或注意報的15市、52町、2村適用災害救助法。

官房長官林芳正在同日上午的記者會上表示，目前尚未收到維生管線或核設施受損的報告。

在三重縣熊野市，一名58歲女性於上午10時10分左右駕駛輕型汽車時，跌落路邊懸崖下方，約3小時後確認死亡。根據了解，她在事故發生前曾聯絡家人，暗示要往懸崖上方避難，縣警正在調查是否與海嘯警報相關。此外，北海道白老町也有一名女性在避難時跌倒，受到輕傷。

根據氣象廳表示，這次地震的估計規模為芮氏8.7。美國地質調查局則將其定為芮氏8.8。氣象廳最初估計為芮氏8.0，並於上午8時35分過後發布了海嘯注意報，但隨後上修並轉為海嘯警報。

此外，北海道鄂霍次克海沿岸和日本海沿岸、青森縣日本海沿岸、東京灣、四國和九州太平洋沿岸、奄美、沖繩等沿岸地區也發布了海嘯注意報。

氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司在30日晚間的記者會上表示：「將觀察狀況到31日早上左右，再決定是否解除注意報」。

這次大地震導致北海道釧路市等地觀測到震度2的搖晃，此外北海道到九州地區也有部分地方觀測到震度1的搖晃。



氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司就俄羅斯堪察加半島附近地震舉行記者會＝30日上午、氣象廳



受俄羅斯堪察加半島附近大地震引發海嘯警報影響，地方鐵路停駛的標示＝30日下午、JR仙台車站

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