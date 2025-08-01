2024年度日本故鄉納稅額達1.3兆日圓＝連續五年創歷史新高

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日本總務省於31日公布，2024年度的故鄉納稅總額為1兆2727億5200萬日圓，較前一年度增長約1.1倍。這是連續第五年創下歷史新高。據了解，除了制度的認知度提高，在物價高漲的背景下，民眾對生活必需品的需求增加也擴大了故鄉納稅的使用。

接受捐款的自治體數量與前一年度持平，為5878萬7253件。在各自治體的收受金額方面，兵庫縣寶塚市以256億6800萬日圓位居榜首。其中約254億日圓來自市內一對夫婦為市立醫院重建費用的捐款。排名第二的是北海道白糠町，為211億6500萬日圓；第三名是大阪府泉佐野市，為181億5200萬日圓。

故鄉納稅的機制是，捐款金額減去2000日圓的自付額後，可在下一個年度從居民稅等中扣除。因應故鄉納稅，2025年度的居民稅扣除額達到歷史最高的8710億2400萬日圓，較前一年度膨脹約1.1倍。從各自治體來看，橫濱市（343億3800萬日圓）、名古屋市（198億3600萬日圓）、大阪市（192億2600萬日圓）的扣除額最多，顯示來自都市地區的稅收外流現象顯著。

利用該制度並在2025年度獲得扣除的人數也創下歷史新高，達到1079萬6698人，較前一年度增長約1.1倍。



總務省＝東京都千代田區

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