中國電影《731》延期上映＝原因不明，社群媒體湧現不滿聲浪

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【北京時事】描寫舊日本軍關東軍防疫給水部（731部隊）的中國電影《731》，其原定於31日的上映日期被延後。延期的原因和新的上映時間皆不明，社群媒體上對此的不滿聲浪日益高漲。

731部隊據稱在戰爭期間於中國東北地區進行了細菌武器開發和人體實驗。這部電影原預定在與片名數字相應的7月31日上映。在上映前就已備受關注，部分人士也曾擔憂其可能加劇反日情緒，以及片中殘酷場面對觀眾造成的影響。

中國當局對電影有嚴格的審查制度，因此電影的內容描寫可能仍在協商調整中。上週，另一部以舊日本軍南京事件為題材的電影《南京照相館》在中國上映並獲得好評。也有觀點認為，由於兩部電影題材相似，因此為了票房考量而延後了《731》的上映時間。

習近平政權將今年定位為「抗日戰爭勝利80週年」，並計畫在9月於北京舉行紀念閱兵式。在推動愛國主義宣傳的同時，官方媒體也讚揚《南京照相館》是「反法西斯文藝的重要作品」。



中國電影票房應用程式「貓眼專業版」上發布的電影《731》相關資訊

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