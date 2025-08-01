富士媒體控股預計首次出現年度營業赤字120億日圓

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富士電視台的母公司富士媒體控股（HD）於31日宣布下修2026年3月年度的合併業績預測，預計代表本業獲利的營業損益將從原先預測的25億日圓盈餘，轉為120億日圓的赤字。若全年營業赤字成真，將是2008年轉型為廣播控股公司以來首次。這主要是受到前藝人中居正廣性加害問題的持續影響，廣告收入的復甦速度慢於預期。

上一年度，該公司的營業盈餘為182億日圓。銷售額預測也下調至5466億日圓（原預測為5610億日圓）。

2025年4月至6月的合併財報顯示，銷售額較去年同期減少10.4%，為1161億日圓，營業損益轉為127億日圓的赤字（去年同期為65億日圓盈餘）。淨利潤大幅減少85.1%，但由於房地產業務表現良好和出售持有股票，仍確保10億日圓的盈餘。

富士電視台單獨的銷售額減少54.1%，為250億日圓。營業損益為217億日圓赤字（去年同期為12億日圓盈餘），淨損益也為189億日圓赤字（去年同期為8億日圓盈餘）。

根據該公司表示，4月至7月期間的廣告贊助商數量，較去年同期減少約6成，僅剩259家。自6月富士媒體控股股東大會確立新經營體制以來，其集團組織改革等措施獲得了肯定，豐田汽車等大型企業已開始重啟廣告投放。



富士媒體控股（HD）總部＝東京都港區（法新社時事）

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