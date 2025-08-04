日本參與宇宙防衛演習＝與盟國共同應對衛星干擾

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【澳洲東北部湯斯維爾時事】日本航空自衛隊近日參與在澳洲舉行的多國宇宙防衛圖上演習。在中國和俄羅斯積極發展宇宙軍事技術的背景下，自衛隊與美澳軍方等盟友進行了應對衛星干擾行為的訓練，希望加強與盟國的合作。

這場宇宙防衛演習是在美澳主導的聯合軍事演習「護身軍刀」框架下，於7月中下旬在澳洲東北部湯斯維爾的澳洲軍事設施舉行，有近10個國家參與。這是自衛隊首次在「護身軍刀」框架下參與此類演習，過去曾參與過由美軍主辦的圖上演習。演習中，各方確認收集和分析衛星干擾電波、以及避免與太空垃圾（space debris）碰撞等應對程序。

儘管1967年生效的《外太空條約》禁止在太空中部署核武器和大規模殺傷性武器，並確立了和平利用原則，但據稱中國和俄羅斯正在開發能夠摧毀他國衛星的「殺手衛星」。日本防衛省在7月公布的《宇宙領域防衛指針》中指出：「以中俄為首的部分國家正積極開發癱瘓他國衛星的技術，威脅正在擴大」。防衛省計畫在2026年度發射宇宙監視衛星，目標是「建立與同盟國・志同道合國家相互補充的體系」。

在此次演習中擔任航空自衛隊指揮官的二等空尉羽石圭吾表示：「宇宙沒有國界，僅靠一個國家的努力是不可能應對的。這次演習是加深與盟國相互理解和合作的機會」。



航空自衛隊參與的多國宇宙防衛圖上演習＝7月、澳洲東北部湯斯維爾（防衛省統合幕僚監部提供・時事）



航空自衛隊二等空尉羽石圭吾接受採訪＝7月24日、澳洲東北部湯斯維爾

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