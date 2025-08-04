為「敵軍」日本兵立慰靈碑＝泰國抗日組織相關人士盼遺骨歸還

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【泰國隆時事】在泰國北部帕府隆縣，有一座為紀念在第二次世界大戰中被抗日組織戰士殺害的兩名舊日本兵而建立的慰靈碑。這座碑是由一位當地男性所建，他的父親曾是該組織的活動家。這位男性心繫在異鄉喪命的日本年輕人，盼望能讓他們的遺骨歸還日本。

二戰期間，日本與泰國結盟，舊日本軍駐紮在泰國，作為入侵印度和緬甸的據點。對此不滿的勢力成立了抗日組織「自由泰」，並在盟軍的協助下壯大勢力。

據父親曾是「自由泰」帕府幹部的普沖先生（83歲）所述，兩名舊日本軍士兵在終戰前約兩年，於隆縣威昂塔地區與「自由泰」戰士發生槍戰後身亡。遺體隨即就地埋葬。當時該縣設有「自由泰」的訓練營，這兩名日本兵據信是從鄰近的南邦府駐地前來偵察的。

經營「自由泰」博物館的普沖先生於2018年，在埋葬地附近為這兩名士兵建立慰靈碑。他解釋說：「戰爭期間，日本是『自由泰』的敵人，但這些士兵是這場不必要的戰爭的犧牲者。我想悼念他們」。碑上以泰語、日語和英語刻著：「為紀念在二戰中為祖國盡忠職守、並在泰國喪生的勇敢無名日本軍人」。

「他們在異鄉去世，一定很想回到故鄉」。普沖先生希望能夠挖掘遺骨，並將其歸還日本。致力於收集海外陣亡日本兵遺骨的「日本戰歿者遺骨收集推進協會」對此表示：「我們已掌握在帕府有戰歿者遺骨的資訊。目前正在與厚生勞動省和當地相關機構協商，計畫在2025財年派遣團隊進行實地調查」。

普沖先生感嘆：「大戰結束已經80年了，但世界各地仍在發生戰爭。戰爭對任何人都沒有好處，我希望戰爭不再發生」。



在泰國北部帕府隆縣，為紀念在與抗日組織戰鬥中陣亡的兩名舊日本軍士兵而建立的慰靈碑＝6月4日



父親曾是抗日組織「自由泰」成員的普沖先生＝6月4日、北部帕府

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