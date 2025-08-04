石破首相在眾議院未斷言續任期限＝表示「將觀察日美協議的影響」

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眾議院預算委員會於4日舉行集中審議，首相石破茂與相關閣員出席，主題為日美關稅談判等。在參議院選舉後首次的國會辯論中，當被國民民主黨代表玉木雄一郎問及續任期限時，首相表示：「我們必須觀察日美（關稅）協議是否會讓企業受到不當損害。現在還無法斷言」。

針對玉木追問打算續任到何時，首相指出：「（企業的）不安不應該持續下去」。他表示：「為了能盡快找到解決方案，我將努力盡早突破國難」。

首相還表明「將全力以赴降低汽車關稅」。他表示：「對手（川普總統）不是一般人，是會改變規則的人。協議達成後的執行比協議本身更困難」。表明將努力確實履行協議。這是對立憲民主黨代表野田佳彥的答覆。

農林水產大臣小泉進次郎表示：「不會有新的海外稻米流入。請大家放心」。在針對自民黨山下貴司時做出上述答覆。

美國政府表示，日美協議中包含擴大採購防衛裝備品。對此，首相強調，採購將依據現行的防衛力整備計畫等進行，並非「說明會超出這些計畫的採購」。他在對立憲民主黨渡邊創詢問時做出上述答覆。

關於汽油稅暫定稅率的廢除，首相表示：「政府將盡力為切實並儘早實現而努力」。他在對山下的提問時做出上述答覆。

針對野田先生要求重新審視企業與團體政治獻金，首相表示：「第一大黨和第二大黨的黨魁進行真誠討論，具有重大意義」。關於物價高漲對策，他也表示「希望共同承擔責任」，顯示出以自民黨和立憲民主黨為中心推動討論的想法。



在眾議院預算委員會上，石破茂首相（右）正在回答國民民主黨代表玉木雄一郎（左下方第二人）的提問＝4日上午、國會內

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