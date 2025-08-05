石破首相稱有必要在戰後80年發表「看法」＝但未提具體時間

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首相石破茂於4日的眾議院預算委員會上，對於在戰後80週年之際，發表以戰爭檢討為核心的「看法」表達意願。他強調：「形式不拘，為了避免歷史被遺忘，以及讓戰爭不再重演，發表看法是有必要的」。但他並未提及具體時間。

關於發表的時間點，首相表示將避開15日的終戰紀念日和日本簽署降伏文書的9月2日。今後他將謹慎尋找合適的時機。

這是在回答立憲民主黨代表野田佳彥要求「應發表某種聲明」時所做的答覆。首相表示：「今年我國要向世界傳達什麼，我個人有著強烈的想法。我會聽取各方意見，力求做得更好」。

歷屆政府中，戰後50年由時任首相村山富市、60年由時任首相小泉純一郎、70年由時任首相安倍晉三分別發表「談話」，並經由內閣會議決定。

首相表示，他「希望珍視歷屆談話的累積」。同時解釋：「我會仔細閱讀（過去的）談話來判斷需要說些什麼」。

他也指出：「我們必須做的是，好好思考（當年日本）究竟錯在哪裡」。並呼籲：「對於那場大戰，我們必須認真思考，為何當時的政治體系未能發揮制衡作用」。

關於需要內閣會議決定的談話，首相已考量到自民黨保守派的強烈反彈等因素，決定予以擱置。另一方面，他重視在戰後80週年發出聲音，並打算在聽取專家意見後，以個人身分發表看法。

然而，由於在參議院選舉中大敗，黨內要求他下台的聲音日益擴大。物價高漲對策的彙整、日美關稅協議的實施等重要政治課題也堆積如山，因此他有可能被迫放棄發表看法。



在眾議院預算委員會上，首相石破茂進行答辯＝4日上午、國會内

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