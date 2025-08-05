大阪關西世博會烏克蘭國家日＝館長發言「為支援表達謝意」

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大阪・關西世博會於5日舉行烏克蘭「國家日」活動。烏克蘭館館長伊琳娜．伊里娜（45歲）表示，希望藉由國家日向所有支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的國家「表達感謝」。

伊琳娜的手機上不斷收到俄羅斯軍隊發射飛彈和無人機攻擊的警告。「我總是心繫我的國家」。她一邊擔心留在烏克蘭的父母，一邊在日本持續傳達戰爭的慘狀。

高中時期，她就深受日本文化吸引，並在首都基輔的大學學習日語。2019年7月，她以外交官身分赴日本烏克蘭大使館就任。

2022年2月，當她正積極推廣烏克蘭文化時，俄羅斯發動入侵。「我曾以為很快就會結束」，但戰事日益激烈。她忙於整理來自日本各地送到大使館的捐款和支援物資。

2024年12月，她卸任並一度返回烏克蘭。雖然她想留在祖國，但考量到兩名孩子的安全，最終還是回到了日本。帶著「想向全世界傳達烏克蘭現況」的心情，她應徵世博會烏克蘭館的工作。

她表示，希望透過世博會向全世界傳達俄羅斯的行為是絕不可原諒的，同時也想傳達烏克蘭人民不屈不撓的精神和國家的尊嚴。她強調：「如果民主國家能團結起來，將世界秩序導向正軌，那就太好了」。



擔任大阪・關西世博會烏克蘭館館長的伊琳娜．伊里娜＝7月28日、大阪市

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