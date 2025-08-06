群馬伊勢崎市氣溫達41.8度，刷新日本史上最高氣溫 ＝ 關東5都縣共14地超過40度

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5日，關東地區從早晨開始晴朗，多地出現創紀錄的高溫。根據氣象廳表示，群馬縣伊勢崎市於下午2時26分觀測到41.8度，刷新了7月30日兵庫縣丹波市所創下的日本統計史上最高氣溫紀錄。除了群馬縣，茨城、栃木、埼玉、東京等5個都縣合計14個地點的氣溫都超過了40度。

除了伊勢崎市以外，達到41度以上的地點還有：埼玉縣鳩山町41.4度、群馬縣桐生市41.2度、前橋市41.0度。

達到40度以上的地點包括：埼玉縣熊谷市40.7度、茨城縣古河市40.6度、群馬縣高崎市40.5度、東京都青梅市40.4度、東京都八王子市40.3度、群馬縣館林市和栃木縣佐野市40.2度，以及埼玉縣秩父市、埼玉縣所澤市、東京都府中市40.0度。

今年夏天，日本列島被太平洋高氣壓和上層的西藏高氣壓雙重覆蓋，導致晴朗高溫的日子居多。伊勢崎市自7月20日以來，幾乎天天都是最高氣溫35度以上的猛暑日，8月2日也曾觀測到40.1度。5日關東內陸地區除了強烈日照外，由於伴隨鋒面的低氣壓向東移動至津輕海峽附近，吹起了來自西南或南方的微風，當風越過山脈時溫度上升，產生了焚風效應，這被認為是高溫的原因。

這是今年夏天全國第6天觀測到超過40度的氣溫。同一天有14個地點氣溫超過40度，則是統計史上最多紀錄。

預計6日也將持續嚴酷高溫，除了東、西日本的大部分都府縣，岩手縣、奄美、沖繩本島、宮古島地區也發布了中暑警戒警報。



群馬縣伊勢崎車站前顯示的氣溫，該地觀測到日本統計史上最高氣溫41.8度＝5日下午



氣象廳

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