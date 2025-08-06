紀念韓國人原爆罹難者慰靈祭＝發誓將「竭盡全力傳承被爆記憶」

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為紀念在廣島原子彈爆炸中喪生的韓國人，一場慰靈祭於5日在廣島市中區的和平紀念公園舉行。這場活動由在日本大韓民國民團（民團）廣島縣地方本部主辦，今年已是第56屆。民團廣島縣地方本部長金基成在追悼詞中表示：「我們將銘記世界和平的願望，竭盡全力將被爆記憶傳達給下一代和全世界」。

除了遺族，約230人參與了慰靈祭，包括韓日議員聯盟會長朱豪英、國際非政府組織「國際廢除核武器運動（ICAN）」（總部日內瓦）秘書長梅麗莎．派克（Melissa Parke）等人。在過去一年間去世的10人也被納入罹難者名單，總計2824人的名單被供奉在慰靈碑中。朱豪英會長呼籲：「人類必須持續為和平與非核化而努力」。

出席儀式的被爆二代的權俊五（76歲）呼籲：「（政治家）真的應該好好想想，沒有比核武器更殘酷的武器了」。

派克女士在慰靈祭結束後接受媒體採訪時表示：「一顆核武器就奪走了一切。這種事絕不能再發生」。



在廣島原子彈爆炸中喪生的韓國人慰靈祭上，參與者獻花＝5日上午、廣島市中區的和平記念公園



在日本大韓民國民團廣島縣地方本部長金基成，在紀念廣島原子彈爆炸中喪生的韓國人慰靈祭上，供奉罹難者名單＝5日上午、廣島市中區的和平記念公園

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