廣島原爆80年＝市長呼籲以「對話」取代擁核、最多國家參列

Newsfrom Japan

廣島市於6日迎來了第80個原爆紀念日。在廣島市中區的和平紀念公園，由市府主辦的和平紀念儀式舉行，約5萬5000名參列者，包括被爆者、遺族和首相石破茂。市長松井一實在和平宣言中，表達了危機感，強調「『為保護自己國家，擁有核武器是無可奈何的』這種想法正在增強」。他呼籲世界各國執政者「透過對話建立基於信任關係的安全保障體系」。

今年的儀式有創紀錄的120個國家及地區，以及歐盟（EU）代表部參列。中國和俄羅斯未派代表，而台灣和巴勒斯坦則首次參列。

在原爆投下時刻上午8點15分，和平之鐘敲響，所有參列者靜默一分鐘。

松井市長在宣言中，引用了曾長期擔任日本原子彈氫彈受害者團體協議會（日本被團協）代表委員的廣島被爆者坪井直先生（2021年去世，享年96歲）的口頭禪「永不放棄（Never Give Up）」，呼籲持續傳達對和平的渴望。

他進一步要求年輕世代帶頭行動，以將廢除核武器的願望化為公民社會的共識。同時，他也敦促日本政府加入《禁止核武器條約》，並強化對包括海外被爆者在內的被爆者的支援。

石破首相在致詞中強調，堅持非核三原則並主導國際社會的努力，是「身為唯一遭受過戰爭核爆的國家，我國的使命」。他表示：「將致力於實現『沒有核戰爭的世界』、『沒有核武器的世界』與永久和平」。

儀式中，將過去一年間確認死亡的4940名罹難者姓名，供奉入慰靈碑。原爆犧牲者總數達到34萬9246人。根據厚生勞動省，截至今年3月底，全國持有被爆者健康手冊的人數為9萬9130人，首次跌破10萬大關。被爆者的平均年齡為86.13歲，比去年高0.55歲。



迎來80週年的原爆圓頂＝6日上午、廣島市中區



在和平紀念儀式上默哀的參列者＝6日上午8時15分、廣島市中區和平紀念公園



在和平紀念儀式上致詞的首相石破茂＝6日上午、廣島市中區和平紀念公園



廣島市長松井一實，在和平紀念儀式上宣讀和平宣言＝6日上午、廣島市中區和平紀念公園

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]