廣島原爆80年＝被爆者們祈願「地球上沒有核武」

在原子彈投下80週年紀念日，也就是6日這天，被爆者和遺族從清晨起陸續來到廣島市中區的和平紀念公園，在原爆罹難者慰靈碑前靜靜合掌。在世界情勢日益緊張的背景下，被爆者們強烈希望「地球上沒有核武器」。

廣島市西區一位94歲的男性，在14歲時因原爆失去了6位家人，只有在郊區參與學徒動員的他倖存。他痛苦地說：「一個人活著很辛苦。我當時多麼想早點去和父母他們相聚」。他回憶從動員地點返家時，看到河邊躺著無數焦屍，並呼籲：「希望地球上沒有核武器，讓年輕人不用經歷同樣的遭遇」。

「人們被燒成焦黑，宛如地獄般的景象」。在原爆投下幾天後進入廣島市內並被爆的橫山Yoshie女士（96歲），腦海中至今仍烙印著當天的慘狀。與她一同祈禱的孫子大城先生（42歲）說：「不知道還能一起來幾年。我必須多聽聽她的故事」。

為了悼念去年去世、享壽89歲的父親，在慰靈碑前祈禱的醫院職員大杉健仁（66歲）懊悔地說：「當初真應該多聽聽父親的故事」。他強調：「不應該發動戰爭，不應該使用核武器」。

飲食業者奧田翔（39歲）說，他聽祖母生前說過「很多傷者被送到當地的小學」。他為了將這段原爆歷史傳承給下一代，每年都會來慰靈碑參拜，至今已堅持了約10年。他希望透過將自己的感受傳達給孩子們，「讓他們能夠明白，絕對不能使用原子彈」。

來自澳洲、為了了解被爆歷史而來到廣島的斯圖爾特．費歐娜（34歲）說：「看到人類能如此殘酷，我感到憤怒」。她表示：「我不希望人們活在恐懼中，而是互相理解，創造一個沒有核武器的世界」。



迎來第80個原爆紀念日，人們在原爆罹難者慰靈碑前合掌＝6日上午、廣島市中區和平紀念公園



