日本人數減少90萬，創歷史新高＝外國人增至367萬

日本總務省於6日公布了截至今年1月1日，根據住民基本台帳統計的人口數據。日本人總數為1億2065萬3227人，比去年減少了90萬8574人（0.75%）。這是連續16年減少，減少人數和減少率均創下歷史新高。外國人總數則比去年增加了35萬4089人（10.65%），達到367萬7463人，創下自2013年開始統計外國人人口以來的最高紀錄。

從各都道府縣的日本人人口來看，東京都連續兩年增加，而其餘46個道府縣則持續減少。東京都人口增加了1萬6825人（0.13%），達到1328萬1311人。東京佔全國人口的11.01%，顯示人口向首都圈集中的趨勢持續。減少率最大的是秋田縣（1.91%），其次是青森縣（1.72%）和高知縣（1.71%）。

2024年的日本人出生人數為68萬7689人，創下歷史新低，首次跌破70萬大關。死亡人數為159萬9850人，創下歷史新高。死亡人數超過出生人數的「自然減少」達到91萬2161人，並持續擴大。從各都道府縣來看，沒有任何一個縣出現自然增長。轉入人數超過轉出人數的「社會增長」出現在6個都府縣，其中以東京的7萬2052人最多。

外國人人口在新冠疫情期間的2021年和2022年曾減少，但從2023年起轉為增加，並連續三年保持10%以上的增長率。2024年從國外遷入的人數為66萬1809人，創下歷史新高。

日本人與外國人合計的總人口為1億2433萬690人，比去年減少了55萬4485人（0.44%）。其中，東京、名古屋、關西三大都市圈的總人口為6600萬8727人。儘管已連續五年減少，但仍佔總人口的五成以上。

從各都道府縣的總人口來看，東京都增加了9萬632人（0.65%），達到1400萬2534人，首次突破1400萬大關。千葉縣則增加了1421人（0.02%），達到631萬1579人。



