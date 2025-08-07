美國對等關稅生效，日本被加徵15%＝赤澤大臣要求修正

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】川普美國政府於7日啟動了對貿易夥伴國和地區的10%至41%不等的新增對等關稅。對於日本，雙方的主張仍存在分歧，但15%的關稅已正式加徵。正在美國訪問的經濟再生擔當大臣赤澤亮正將持續與美方協商，並要求修正。

川普總統在6日深夜透過社群媒體強調：「數十年來佔美國便宜的國家，將為此支付數十億美元」。

雖然對日本的對等關稅低於美國政府在4月公布的24%，但仍高於原有的10%基本稅率。日本政府表示，在上個月的日美協議中，雙方同意對關稅稅率超過15%的品項不再額外加徵對等關稅，而對低於15%的品項則將稅率提高至15%。

然而，美國政府在6日的官方公報中仍指出，日本將被加徵15%的關稅，並在生效日正式實施。白宮官員也在6日聲明，與日本達成的對等關稅協議是15%，「這15%將在現有關稅稅率之上額外加徵」。例如，日本產牛肉超過一定進口配額的部分，關稅率將從原本的26.4%提高至41.4%；美乃滋則從6.4%提高至21.4%。

官房長官林芳正在記者會上強調：「我們已向美方確認日美之間不存在分歧。我們將透過各種層級的溝通，努力確實執行協議」。

自民黨政調會長小野寺五典在關稅生效後召開的黨內會議上指出：「目前日本並未被列入關稅特例的適用對象」。他表示將要求政府推動追溯性地適用協議內容。

赤澤於6日與美國商務部長盧特尼克進行了約90分鐘的協商。據日本政府表示，雙方確認對等關稅協議的內容，並「要求美方立即實施」。赤澤也要求儘早履行包括將汽車關稅從27.5%下調至15%等承諾。



經濟再生擔當大臣赤澤亮正（中）與美國商務部長盧特尼克（左）。（翻攝自赤澤官方X/時事通信社）



美國白宮＝6月19日、華盛頓（EPA時事）

