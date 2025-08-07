東京威力科創子公司前員工涉案＝協助竊取台積電機密，台灣當局調查

Newsfrom Japan

【台北時事】日本半導體製造設備廠商東京威力科創（Tokyo Electron）於7日宣布，旗下台灣子公司的一名前員工涉入一宗被指控非法獲取全球最大半導體代工廠台積電（TSMC）機密資訊的事件。台灣媒體報導，這名前員工是在從台積電離職後，才再進入東京威力科創的子公司任職。台灣檢察當局已以涉嫌違反《國家安全法》為由，拘留包括該前員工在內的三人，並持續進行調查。

台灣《聯合報》報導指出，這名前員工與一位台積電技術人員在咖啡廳見面，並讓該技術人員在電腦螢幕上顯示資訊，再用智慧型手機大量拍照。這些資訊涉及台積電預計將在年內開始量產的2奈米最先進半導體相關技術。台灣檢察官已對位於北部新竹市的東京威力科創子公司進行搜查。

東京威力科創發表聲明表示：「我們將全面配合當局的調查」。據了解，該前員工已被懲戒解僱，目前尚未確認資訊是否外洩。東京威力科創與台積電有合作關係。

台灣高等檢察署（高檢）於5日宣布，根據台積電的內部調查，已於7月下旬拘留了包括這名前員工在內的三人，他們涉嫌非法獲取「核心技術」機密。台積電已公開表示，對涉案職員進行了懲戒處分。



半導體製造設備製造商，東京威力科創的商標



台灣積體電路製造（TSMC）的商標（法新社時事）