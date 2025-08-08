索尼集團上調全年淨利預測至9700億日圓＝受關稅影響減輕

Newsfrom Japan

索尼集團（G）於7日宣布，已上修2026年3月年度合併業績預測（國際會計準則）。本業獲利營業利益上調至1兆3300億日圓（原預測為1兆2800億日圓），淨利潤上調至9700億日圓（原預測為9300億日圓）。上修主因是，美國關稅政策對營業利益的預估下修，從原先的1000億日圓縮小至700億日圓。銷售額則維持原預測不變。

美國關稅影響的估算，是根據8月1日公布的稅率進行。索尼預計遊戲、電子、半導體等各事業部門將分別受到約200億至300億日圓的影響。財務長（CFO）陶琳在財報說明會上指出，圍繞美國關稅的情況每天都在變化，並表示：「我們將備有多種情境，謹慎判斷全年影響及應對措施」。

同時公布的2025年4月至6月合併淨利潤，較去年同期增長23.3%，達到2590億日圓，創下同期歷史新高。遊戲和半導體事業表現亮眼。銷售額增長2.2%至2兆6216億日圓，營業利益增長36.5%至3399億日圓，兩者均創下歷史新高。



索尼集團總部＝東京都港區

