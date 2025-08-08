航空自衛隊戰機在茨城縣外海墜毀＝一名飛行員彈射逃生無大礙

Newsfrom Japan

7日下午0時30分過後，一架航空自衛隊的F-2戰鬥機在茨城縣外海的訓練空域進行訓練時墜海。機上一名30多歲的空自隊員彈射逃生，被送往醫院，但沒有受傷。附近船隻等未傳出受損報告。空自正對事故原因進行調查。

空自最高指揮官森田雄博航空幕僚長於同日召開臨時記者會，致歉表示：「我為讓國民擔憂，表達由衷的歉意」。

據空自表示，墜毀的F-2戰鬥機隸屬於空自百里基地的第7航空團（茨城縣小美玉市），由一名一等空尉駕駛。該名一尉的總飛行時數約為1000小時。起飛前的檢查並未發現異常。

事故機於當日上午11時44分從基地起飛。在東北方約150公里的空域，包含事故機在內共4架F-2戰鬥機與2架空自搜救機正在進行訓練時，該名一尉向管制中心回報異常並緊急彈射逃生。

該名一尉在彈射後，被一同訓練的搜救直升機救起。空自已決定，除執行防空任務的部分飛機外，F-2戰鬥機的訓練飛行將暫時停止。



針對訓練中的F-2戰鬥機墜海事故，空自最高指揮官森田雄博航空幕僚長舉行記者會＝7日下午、防衛省



航空自衛隊的F-2A戰鬥機＝2024年11月

