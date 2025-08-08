鹿兒島霧島市發布大雨特別警報＝受鋒面影響產生線狀降水帶

Newsfrom Japan

受鋒面影響，九州南部從7日晚間開始下起大雨，鹿兒島縣（不含奄美）在8日凌晨持續出現線狀降水帶。氣象廳於同日上午5時對鹿兒島縣霧島市發布大雨特別警報，呼籲民眾對土石流災害和河川氾濫保持最高級別的警惕。霧島市全區和鹿兒島縣部分地區，已發布最高警戒級別「緊急安全確保」。

在霧島市溝邊地區，截至上午3時的一小時內觀測到107.5毫米的猛烈降雨，而截至上午4時50分的12小時累積降雨量高達483.0毫米。在霧島市牧之原地區，截至上午6時10分的12小時累積降雨量也達到495.0毫米，兩地均刷新了各自觀測史上最高紀錄。霧島市的天降川曾一度面臨氾濫危險。

縣政府已成立災害對策本部。縣警表示，可能有多處房屋倒塌，正在調查是否有民眾受困。據姶良市消防本部表示，有一棟房屋倒塌，兩名女性被送往醫院，送醫時意識清醒。

根據縣災害對策本部表示，薩摩川內市有一棟房屋發生地板淹水。在霧島市的一個露營地，由於道路被切斷，包括兒童在內共40人受困。

氣象廳預報課長立原秀一在記者會上解釋，受鋒面影響，來自東海的極濕空氣持續流入九州南部，預計鋒面未來兩到三天將滯留於九州和日本海沿岸。他表示：「災害危險度將持續處於高風險狀態，請大家保持警惕」。

截至9日上午6時，九州南部各縣預計在24小時內的最大降雨量為：鹿兒島縣200毫米，宮崎縣150毫米。截至10日上午6時的24小時預計降雨量為：鹿兒島縣150毫米，宮崎縣120毫米。



