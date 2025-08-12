日航客機空難將屆40週年＝家屬河燈悼念，發誓「將記憶傳承下去」

Newsfrom Japan

520名乘客和機組人員罹難的日本航空客機墜機事故，將在12日屆滿40週年。在前夕，罹難者家屬於11日傍晚在墜機地點「御巢鷹之尾根」（群馬縣上野村）山腳下的神流川舉行放河燈儀式。家屬們為悼念犧牲者和祈求航空安全，並發誓為了不再重蹈覆轍，「必須將這份記憶傳承下去」。

約200盞寫著給罹難者留言的手工河燈被點亮。所有參與者默哀後，將河燈放入川中。

任職於公司的河口亞慧（24歲）在出生前就失去了祖父博次先生（當時52歲）。博次先生在機上留下的遺書中，寫下了「這是一段幸福的人生」等充滿感激的話語。

亞慧說：「我也想活出能說出這句話的人生」。她期許：「航空安全是由那些看不見的努力所守護的。希望大家不要忘記這些努力所付出的代價」。

來自川崎市的內野理佐子（65歲），她的父親南慎二郎先生（當時54歲）在事故中罹難。去年12月母親去世，在將母親的骨灰下葬時，她打開了父親的骨灰罈，發現裡面如同母親生前所說，裝著代替遺骨的假牙牙橋，這讓她感到非常懊悔。她表示：「人會犯錯，但我們必須喚起對事故的記憶，並努力消除這些錯誤」。



日航客機墜機事故將屆40週年，在墜機地點「御巢鷹之尾根」山腳下的神流川舉行河燈儀式＝11日下午、群馬縣上野村



日航客機墜機事故將屆40週年，罹難者家屬河口亞慧（近景）正在寫下訊息＝11日下午、群馬縣上野村



日航客機墜機事故將屆40週年，為了悼念犧牲者，人們放飛肥皂泡泡＝11日下午、群馬縣上野村

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]