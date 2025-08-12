土石流造成2人心肺停止＝熊本7個市町一度發布大雨特別警報

Newsfrom Japan

九州北部在11日因停留在日本海側的鋒面影響，從凌晨到早晨降下了猛烈暴雨。氣象廳於凌晨0時20分對熊本縣玉名市和長洲町發布大雨特別警報，並在早晨陸續追加八代市、宇城市、冰川町、上天草市和天草市，共7個市町。隨著雨勢減弱，這些區域的警報於下午3時45分全部轉為一般警報。

據熊本縣政府表示，同日清晨，甲佐町有一輛車被土石流沖走，一名男性於下午被發現時處於心肺停止狀態。在八代市，也有一名女性被發現在沉入水渠的車輛中，同樣處於心肺停止狀態。在熊本和福岡兩縣，總計有5人被河水沖走，下落不明。

氣象廳預報課長立原秀一在11日下午的記者會上解釋：「大雨的原因是從東海不斷有極其溫暖潮濕的空氣，流入鋒面及鋒面上的低氣壓」。由於鋒面比預期更偏南，熊本縣從10日晚間起斷續出現線狀降水帶，並接連發布了創紀錄的短時間強降雨資訊。

玉名市在11日上午8時10分前的12小時降雨量達到404.5毫米，八代市在上午10時50分前的12小時降雨量達到385.5毫米，均刷新了各自觀測史上的最高紀錄。八代市的天降川曾一度面臨氾濫危險。

鋒面預計將在12日繼續滯留於日本海側，鋒面上的低氣壓將向東移動，因此廣泛地區預計會有大雨。立原課長表示：「熊本縣今後即便降雨量不大，災害風險也依然很高，請大家保持警惕」。



因大雨而水位上漲的白川＝11日下午、熊本市



工作人員正在清理被淹的店鋪地板＝11日上午、熊本市



屋內地板被水淹沒的住宅＝11日下午、熊本縣玉名市天水町

