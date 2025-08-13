日航客機墜機40週年＝遺族登山悼念，御巢鷹記憶「傳承下一代」

Newsfrom Japan

520名乘客和機組人員罹難的日本航空客機墜機事故，於12日迎來發生40週年。墜機現場「御巢鷹之尾根」（群馬縣上野村），遺族們登山悼念，在散布各處的墓碑前追思逝者。隨著遺族們日漸年邁，不曾親歷事故的子孫輩逐漸增多，現場也傳出了「我們必須將這段記憶傳承下去」的聲音。

失去丈夫孝之（當時29歲）的小澤紀美（69歲）與長子秀明（39歲）在墓碑前合掌，輕聲說道：「40年了啊…」紀美表示：「（御巢鷹）以前是一座荒涼的山，但如今已變成一座能接納我們的山，成為遺族們聚集祈求平安的地方。」

在國中一年級時失去父親昌憲（當時39歲）的經營者辻俊多美（53歲），感慨地說：「再次登上這座山，感覺40年過得真快。」

俊多美花了很多時間才接受父親的死，直到自己與父親當年同齡時，才第一次來登山悼念。在自己也養育子女的過程中，他領悟到「父親一定還有很多想做的事情」。為了防止事故被世人遺忘，他堅定地表示「想把這段記憶傳承下去」。

失去父親謙二（當時49歲）的山本昌由與弟弟康正，透過視訊電話讓身在大阪府的母親啟子（80歲）看到了登山的情景。啟子說她已難以登山，但透過視訊電話看到墓碑和供奉的鮮花，她感到「非常滿足」。

墜機地點位於海拔約1565公尺的山脊上。在山脊上的「昇魂之碑」前，遺族們放飛寫有對逝者思念的氣球。此外，東日本大地震和電梯事故等其他災害或事故的遺族也參加了這次活動，大家一起敲響鐘聲，祈求航空安全。根據日本航空表示，共有82個家庭283人參與慰靈登山。

入夜後，在山腳下的「慰靈之園」，舉行了追悼儀式，家屬和相關人士參與。520支蠟燭被點亮，在事故發生時刻的下午6時56分，全體人員默哀。



在日航客機墜機事故現場的「昇魂之碑」前，小澤紀美（近景）等人合掌＝12日上午、群馬縣上野村



在日航客機墜機事故現場的「昇魂之碑」前，人們放飛氣球悼念犧牲者＝12日上午、群馬縣上野村



人們結束蠟燭供養後，凝視著刻有犧牲者姓名的石碑＝12日下午、群馬縣上野村



在日航客機墜機事故追悼儀式上，遺族們在事故發生時刻默哀＝12日下午、群馬縣上野村

