九州大雨：熊本2人死亡、4人失蹤，7市町一度發布大雨特別警報

九州北部地區從10日至12日，因停留在日本海側的鋒面影響而降下大雨。在部分地區發布大雨特別警報的熊本縣，有兩人因被土石流捲入等原因死亡，此外熊本和福岡兩縣合計有4人失蹤。

氣象廳於11日凌晨0時20分對熊本縣玉名市和長洲町發布大雨特別警報，並在早晨陸續追加八代市、宇城市、冰川町、上天草市、天草市，總計7個市町。隨著雨勢減弱，所有7個市町的警報於同日下午3時45分轉為一般警報。

根據熊本縣政府等單位表示，11日清晨4時過後，熊本縣甲佐町接獲通報，稱「開車避難時被土石流捲入」。車內的一名女性、長女（4歲）和長男（1歲）被救出。下午1時30分過後，一名疑為其丈夫的男性（57歲）在車外被救出時處於心肺停止狀態，隨後被確認死亡。

同日中午12時30分左右，熊本縣八代市有附近居民撥打119報警，稱「一輛普通轎車掉進水渠」。車內一名70多歲女性被發現時也處於心肺停止狀態，據市政府表示，隨後被確認死亡。

在熊本和福岡兩縣，從10日至11日，共有4人因被河水沖走而失蹤。在熊本市北區，有兩輛車被沖走，其中一人成功逃生，但另一輛車上的一名男性下落不明。在熊本市南區，也接獲通報稱一名同住的男性失蹤，縣警等正在進行搜救。

在福岡縣福津市的本木川，10日下午5時30分左右，附近居民向消防局通報「有兩名高齡男女被河水沖走」。據縣政府表示，兩人是住在該市的夫婦，縣警和消防隊持續搜救中。

氣象廳預報課長立原秀一在11日下午的記者會上解釋：「大雨的原因是，來自東海的極其溫暖潮濕的空氣，不斷流入鋒面及鋒面上的低氣壓」。由於鋒面比預期更偏南，導致熊本縣從10日晚間起斷續出現線狀降水帶，並接連發布了創紀錄的短時間強降雨資訊。

玉名市在11日上午8時10分前的12小時降雨量達到404.5毫米，八代市在上午10時50分前的12小時降雨量達到385.5毫米，均刷新了各自觀測史上最高紀錄。



大雨導致房屋周圍被混濁的洪流包圍＝11日、熊本縣玉名市

