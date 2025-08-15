茶道裏千家前家元千玄室逝世＝享嵩壽102歲，曾獲頒文化勳章

Newsfrom Japan

茶道裏千家前家元、文化勳章受章者千玄室先生，於14日凌晨0時42分逝世，享嵩壽102歲。他出生於京都市，葬禮將由近親舉行。日後預計將舉辦告別會。

1943年，他還在同志社大學就讀時，以學徒兵身分加入海軍，並自願加入特攻隊，但在尚未出擊前戰爭就結束了。

大學畢業後，他還曾到美國夏威夷大學留學，並在韓國中央大學校研究院完成博士課程。1964年，他繼承裏千家第15代家元宗室。他致力於深化並現代化傳統茶道，並於1997年獲頒文化勳章。

2002年，他將家元之位讓給長子第16代宗室，並改名為玄室。他為促進日本文化的國際理解做出了貢獻，在各國大學開設了許多茶道課程。他曾與故金大中前韓國總統和緬甸民主化運動領袖翁山蘇姬交流，英國威廉王儲訪日時，他也親自奉茶款待。

他以「從一碗茶中尋求和平（一碗からピースフルネスを）」為信念，積極出訪海外，為戰爭犧牲者進行慰靈和為和平祈願獻茶。他也致力於改善日中關係，多次訪中與共產黨幹部進行對話。

他於1980年獲頒紫綬褒章，1989年獲選為文化功勞者。他透過茶道對文化的貢獻在海外也受到高度評價，曾獲頒法國榮譽軍團勳章等多項勳章。他曾擔任聯合國親善大使和聯合國教科文組織（UNESCO）親善大使等職務。



茶道裏千家前家元千玄室先生



茶道裏千家前家元千玄室先生（左），由緬甸民主化運動領袖翁山蘇姬親自為他奉茶＝2013年4月、京都市

