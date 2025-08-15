靖國神社：80年來的鎮魂與政治紛爭、從首相參拜到分祀爭論

Newsfrom Japan

迎來終戰80週年的靖國神社（東京九段北），供奉著約246萬名在太平洋戰爭中陣亡的「英靈」。然而，這座鎮魂與表彰的場所，每逢終戰紀念日，首相和閣僚的參拜問題就會成為焦點，演變成政治與外交問題。靖國神社從戰前作為國家神道的象徵，在戰後「轉型」為單純的宗教法人，但在宗教性與公共性的夾縫中持續搖擺。

戰前的靖國神社由陸軍省和海軍省共同管理，作為軍國主義的精神支柱，用以鼓舞國民的戰意。戰後，盟軍總司令部（GHQ）為了防止軍國主義再次興起，發布了「神道指令」廢除國家神道，靖國神社於1946年轉為宗教法人。然而，在戰歿者遺族和國民中，仍存在將靖國神社視為特殊存在的氛圍，這也促成了要求國家管理和國費支出的「國家護持運動」。

自民黨從1969年起，曾五度向國會提出「靖國神社法案」，旨在將其特殊法人化並由國家管理。但除了在野黨以「復辟戰前」為由反對，靖國神社自身也因法案內容會削弱其宗教性而抗拒，最終所有法案在1974年以前都被廢除。

首相參拜立場搖擺不定

「國家護持運動」式微後，焦點轉向首相參拜靖國神社的問題。參拜究竟是宗教行為，還是屬於社會儀式的範疇？關於其與《憲法》規定政教分離的關係，政府的見解一再變遷。

儘管轉為宗教法人後，吉田茂等歷任首相都曾參拜，但此問題在1975年才演變成政治問題。當時時任首相三木武夫，是首位在終戰紀念日參拜的現任首相，他特意強調是「私人參拜」，開啟了這場爭議。

1980年，鈴木善幸內閣發表政府見解，稱首相的正式參拜「無法否定其違憲的嫌疑」。然而到了1985年，中曾根康弘內閣則提出「若以淡化宗教色彩的方式參拜，則符合憲法」的政府見解，中曾根首相隨後在終戰紀念日強行進行「正式參拜」。

由於1978年東條英機等甲級戰犯被合祀，中國等國對正式參拜表達強烈反彈。靖國神社參拜問題演變為外交問題，中曾根在1986年後放棄了參拜。此後，歷任首相的參拜都導致日中韓關係惡化。2013年時任首相安倍晉三參拜時，美國歐巴馬政府也表示「失望」。此後，首相便再未參拜。

天皇參拜也中斷

天皇參拜靖國神社最後一次已是在1975年秋季的昭和天皇。靖國神社的爭議被認為是合祀甲級戰犯所致，曾擔任日本遺族會會長的自民黨前幹事長古賀誠呼籲：「為了讓天皇能再次親自參拜，甲級戰犯的分祀是必要的。（這樣鄰國）也沒有理由再譴責參拜」。

另一方面，熟悉靖國神社歷史的東京理科大學前教授三土明笑則表示：「分祀是剝奪一個宗教法人『祭祀自由』的行為」。他指出這違反了信仰自由等原則。靖國神社本身也否定分祀。

圍繞戰歿者慰靈設施的討論曾提出多種方案，例如擴充1959年由國家為「無名戰歿者」建立的千鳥淵戰歿者公墓（東京都千代田區），或新設無宗教的國立追悼設施等，但所有方案都未能具體化，至今仍陷入僵局。



靖國神社＝4月21日、東京都千代田區

