時事民調：「由在野黨主導政權輪替」支持率逾兩成

時事通訊社於8月8日至11日進行的8月民意調查顯示，當被問及對未來政權架構的期待時，認為「由在野黨主導政權輪替」的比例最高，達20.9%。而支持「自民、公明兩黨政權延續」的比例僅為16.4%。然而，若將自公政權加上國民民主黨或立憲民主黨等在野黨的組合相加，總支持率則高達35.8%。

其中，支持「國民民主黨加入自公政權」的比例為11.7%；「立憲民主黨加入」為10.6%；「參政黨加入」為8.0%；「日本維新會加入」為5.5%。

對於執政黨在參議院選舉中失去過半數席次的結果，有52.1%的人認為「是好事」，遠高於「不這麼認為」的19.4%。

當被問及政府與執政黨是否應接受在野黨在參議院選舉中提出的消費稅減稅或廢除的主張時，有57.3%的人認為「應該」，26.3%的人認為「不應該」，16.4%的人選擇「不確定/不清楚」。



在日本記者俱樂部主辦的黨魁辯論會前，各黨黨魁握手致意＝7月2日、東京都千代田區（代表攝影）

